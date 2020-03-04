Молодым учителям выплатят дополнительно 21 тысячу гривен: кто получит деньги

Учителя в Украине получат дополнительно 21 тысячу гривен (фото: коллаж РБК-Украина)

Правительство решило выплатить молодым учителям 21 тысячу гривен

Учителя в Украине получат дополнительные выплаты. Речь идет о примерно 21 тысяче гривен, которую выдадут молодым педагогам, у которых стаж работы не превышает 10 лет. Такое решение принял Кабинет министров.

Деньги на выплату помощи молодым учителям были заложены в государственном бюджете на 2020 год. Правительство надеется, что данные средства заинтересуют педагогов в дальнейшей работе учителя. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, что в школах Украины хотят декоммунизировать название школьного предмета Защита Отечества. Теперь школьники будут изучать предмет Защита Украины. В министерстве считают, что предыдущее название является советским.

Ранее сообщалось, что в школы Украины могут вернуть русский язык. Депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин подали в Раду изменения в соответствующий законопроект.

При этом в Украине обучение на языках национальных меньшинств должно было быть ликвидировано с 1 сентября 2020 года, а для языков Евросоюза с 1 сентября 2023 года.

В принятом 16 января 2020 года законе о среднем образовании позволяется преподавать предметы на родном языке нацменьшинств, но не более 20% часов в неделю.