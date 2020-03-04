Молодим вчителям виплатять додатково 21 тисячу гривень: хто отримає гроші

Вчителі в Україні отримають додатково 21 тисячу гривень (фото: колаж РБК-Україна)

Уряд вирішив виплатити молодим вчителям 21 тисячу гривень

Вчителя в Україні отримають додаткові виплати. Мова йде про приблизно 21 тисячу гривень, яку видадуть молодим педагогам, у яких стаж роботи не перевищує 10 років. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів.

Гроші на виплату допомоги молодим вчителям були закладені в державному бюджеті на 2020 рік. Уряд сподівається, що дані кошти зацікавлять педагогів у подальшій роботі вчителя. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що в школах України хочуть декомунізувати назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. У міністерстві вважають, що попередня назва є радянською.

Раніше повідомлялося, що в школи України можуть повернути російську мову. Депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин подали в Раду зміни у відповідний законопроект.

При цьому в Україні навчання мовами національних меншин повинно було бути ліквідовано з 1 вересня 2020 року, а для мов Євросоюзу з 1 вересня 2023 року.

У прийнятому 16 січня 2020 року законі про середню освіту дозволяється викладати предмети рідною мовою нацменшин, але не більше 20% годин на тиждень.