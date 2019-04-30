Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

Владимир Зеленский и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Встреча митрополита с новоизбранным президентом Украины состоялась сегодня, 30 апреля.

Данная встреча вызвала бурную реакцию пользователей сети.

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

Зе решил с термосом чаек попить;

Вова умница, действуй, мы с тобой. Правильно начал;

Вот это выдержка у Епифания!!! Не расхохотался. Образованный человек!

Молодец все правильно;

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

На фото Зеленский рассказывает Епифанию новые турецкие шутки;

Если верующий, то как можно смеяться над верой? Уже за свои шутки перед мусульманами извинялся, теперь перед православными, кто следующий? А поле для шуток необъятное;

Оооо...порохоботов удовлетворил... поют, как соловьи!

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

Зачем? Напрасно он это сделал!

Судя по комментам, очень плохо, что Зеленский улыбается и одет не так, действительно, этого терпеть больше нельзя, пора в отставку! А, он еще не в должности...

Почему религия в политику лезет?

Все идет своим чередом;

Пошел термос дарить;

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

Анекдоты, похоже, травят... Судя по выражению лиц....

Попам нужно угомонить аппетиты!!! Люди бедствуют!!!

Ранее ПЦУ говорила о недоверии словам ЗЕ о его позиции в вопросах религии. Но выборы прошли, факт свершился и с светской властью приходится договариваться;

Епифаний? А он же говорил, что только Порошенко и никто более;

Стоит отметить, что по результатам подсчета 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента Украины, точную дату установит Верховная рада.

Ранее сообщалось, что возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.