Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

Владимир Зеленский поговорил с митрополитом Епифанием
Владимир Зеленский и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Встреча митрополита с новоизбранным президентом Украины состоялась сегодня, 30 апреля.
Данная встреча вызвала бурную реакцию пользователей сети.
Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)
Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)
Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)
Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)
Стоит отметить, что по результатам подсчета 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.
Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента Украины, точную дату установит Верховная рада.
Ранее сообщалось, что возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.