Молодість знайде спільну мову: мережа про зустріч Зеленського з Епіфанієм

Володимир Зеленський поговорив з митрополитом Епіфанієм
Володимир Зеленський і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провели зустріч у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Зустріч митрополита з новообраним президентом України відбулася сьогодні, 30 квітня.
Ця зустріч викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
Варто зазначити, що за результатами підрахунку 100% протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.
Тепер протягом 30 днів повинна пройти інавгурація нового президента України, точну дату встановить Верховна рада.
Раніше повідомлялося, що можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.