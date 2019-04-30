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Молодість знайде спільну мову: мережа про зустріч Зеленського з Епіфанієм


Володимир Зеленський поговорив з митрополитом Епіфанієм

Володимир Зеленський і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провели зустріч у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Зустріч митрополита з новообраним президентом України відбулася сьогодні, 30 квітня.

Ця зустріч викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)

  • Зе вирішив з термосом чайок попити;
  • Вова молодець, дій, ми з тобою. Правильно почав;
  • Ось це витримка у Епіфанія!!! Не розреготався. Освічена людина!
  • Молодець все правильно;

Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)

  • На фото Зеленський розповідає Епіфанію нові турецькі жарти;
  • Якщо віруючий, то як можна сміятися над вірою? Вже за свої жарти перед мусульманами вибачався, тепер перед православними, хто наступний? А поле для жартів неосяжне;
  • Оооо...порохоботів задовольнив... співають, як солов'ї!

Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)

  • Навіщо? Даремно він це зробив!
  • Судячи з комментів, дуже погано, що Зеленський посміхається і одягнутий не так, справді, цього терпіти більше не можна, пора у відставку! А, він ще не в посаді...
  • Чому релігія в політику лізе?
  • Все йде своїм чередом;
  • Пішов термос дарувати;

Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)

  • Анекдоти, схоже, труять... Судячи з виразу облич....
  • Попам потрібно вгамувати апетити!!! Люди бідують!!!
  • Раніше ПЦУ говорила про недовіру словами ЗЕ про його позицію в питаннях релігії. Але вибори пройшли, факт відбувся і з світською владою доводиться домовлятися;
  • Епіфаній? А він же казав, що тільки Порошенко і ніхто більше;

Варто зазначити, що за результатами підрахунку 100% протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

Тепер протягом 30 днів повинна пройти інавгурація нового президента України, точну дату встановить Верховна рада.

Раніше повідомлялося, що можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.

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