"Молодий та зухвалий": Клопотенко показав, який вигляд мав до популярності (фото)

Клопотенко показав себе до популярності

У своєму блозі зірка виклав знімок, який був зроблений ще у 2007 році. Як зауважив Євген, кадр було створено у той період, коли він "молодий та зухвалий досліджував американську культуру".

Клопотенко до популярності (Фото: instagram.com/klopotenko)

Також Клопотенко оприлюднив інші кадри, зроблені не так давно. Він залишив пояснив і до них.

"Це я в 2007 в Америці, досліджую американську культуру. Молодий, зухвалий і зовсім не знаю, що мене чекає попереду. Це я в 2024. Зустрічаю Держсекретаря США у своєму ресторані в Києві і годую борщем делегації з різних країн. Оу, вау", - написав експерт з кулінарії.

"А це через 10 днів - я разом із американським шеф-кухарем організовую міжнародну вечерю. Українсько-американська кухня, унікальний досвід для гостей і благодійна місія: зібрати кошти на реконструкцію кухні дитячого госпіталю в місті Стрий. Це наступний рівень “оу, вау”, - додав він.

Інші фото Клопотенка (Фото: instagram.com/klopotenko)

Реакція мережі

Колеги та прихильники щиро захопилися досягненнями кулінара. Деякі навіть назвали його "гордістю нації", а також відзначили його майстерний, довгий та творчий шлях до успіху. Ось деякі їхні коментарі:

"Вам творчої наснаги!"

"Який крутий і довгий шлях"

"Гордість нації"

"Це справді вау. Дипломатія через їжу!"

"Ви круті, та що там казати".

До слова, Євген здобув популярність після участі у п'ятому сезоні українського кулінарного шоу "МастерШеф". У 2015 році він став переможцем проєкту та заявив, що хоче змінити культуру харчування в нашій країні.

Наступного року чоловік подався до Парижа, де навчався у французькій кулінарній школі "Ле Кордон Блю". Також він проходив практику за кордоном, зокрема у німецькому МакДональдз, а також працював кухарем у мексиканському ресторані в США.

Ймовірно, саме у той період і було зроблено фото, про яке зазначається вище.

Клопотенко виграв "МайстерШеф" у 2015 році (Фото: instagram.com/klopotenko)

В Україні Клопотенко закінчив Київський університет туризму, економіки та права. Також він причетний до просування питання визнання борщу на міжнародній арені.

Так, 6 жовтня 2020 року Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України внесла український борщ до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Щоб борщ внесли до цього переліку, Євгену знадобилося близько 1,5 року. Для цього він створив громадську організацію "Інститут культури України", а після цього здійснив декілька борщових експедицій, у межах яких зібрано десятки родинних рецептів цієї страви з різних куточків України.