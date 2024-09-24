"Молодой и дерзкий": Клопотенко показал, как выглядел до популярности (фото)

Клопотенко показал себя до популярности

В своем блоге звезда выложил снимок, сделанный еще в 2007 году. Как отметил Евгений, кадр был создан в тот период, когда он "молодой и дерзкий исследовал американскую культуру".

Клопотенко до популярности (фото: instagram.com/klopotenko)

Также Клопотенко обнародовал другие кадры, сделанные недавно. Он оставил объяснение и к ним.

"Это я в 2007 в Америке, исследую американскую культуру. Молодой, дерзкий и совсем не знаю, что меня ждет впереди. Это я в 2024. Встречаю Госсекретаря США в своем ресторане в Киеве и кормлю борщом делегации из разных стран. Оу, вау" , - написал эксперт по кулинарии.

"А это через 10 дней - я вместе с американским шеф-поваром организую международный ужин. Украинско-американская кухня, уникальный опыт для гостей и благотворительная миссия: собрать средства на реконструкцию кухни детского госпиталя в городе Стрый. Это следующий уровень "оу, вау" , - добавил он.

Другие фото Клопотенко (Фото: instagram.com/klopotenko)

Реакция сети

Коллеги и поклонники искренне восхитились достижениями кулинара. Некоторые даже назвали его "гордостью нации", а также отметили его искусный, долгий и творческий путь к успеху. Вот некоторые их комментарии:

"Вам творческого воодушевления!"

"Какой крутой и длинный путь"

"Гордость нации"

"Это действительно вау. Дипломатия через еду!"

"Вы крутые, да что там говорить".

К слову, Евгений получил известность после участия в пятом сезоне украинского кулинарного шоу "МастерШеф". В 2015 году он стал победителем проекта и заявил, что хочет изменить культуру питания в нашей стране.

В следующем году мужчина отправился в Париж, где учился во французской кулинарной школе "Ле Кордон Блю". Также он проходил практику за рубежом, в частности, в немецком МакДональдз, а также работал поваром в мексиканском ресторане в США.

Вероятно, именно в тот период и была сделана фотография, о которой указывается выше.

Клопотенко выиграл "МастерШеф" в 2015 году (Фото: instagram.com/klopotenko)

В Украине Клопотенко окончил Киевский университет туризма, экономики и права. Также он причастен к продвижению вопроса о признании борща на международной арене.

Так, 6 октября 2020 года Экспертный совет по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры и информационной политики Украины внес украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Чтобы борщ внесли в этот список, Евгению понадобилось около 1,5 года. Для этого он создал общественную организацию "Институт культуры Украины", а затем совершил несколько борщовых экспедиций, в рамках которых были собраны десятки семейных рецептов этого блюда из разных уголков Украины.