Джон Бон Джові врятував від смерті жінку (відео)
Відомий співак Джон Бон Джові приємно здивував фанів та став героєм усіх новинних сюжетів на телебаченні. Артист випадково врятував жінку, яка хотіла скоїти самогубство.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), цей момент потрапив на відео.
Що сталося
Співак знімав кліп у Нешвіллі. 62-річний Бон Джові перебував на мосту й помітив жінку, яка збиралася стрибнути у воду.
Артист відреагував миттєво. Він підійшов до невідомої разом зі своїм охоронцем й почав з нею говорити. Усього за декілька секунд йому вдалося вмовити жінку, аби та відмовилася від ідеї стрибати.
Вона перелізла на міст, хоча була вже за крок від самогубства - невідома стояла просто перед "прірвою", тримаючись руками за поруччя. Коли ж Бон Джові вмовив її повернутися на міст, трагедії вдалося уникнути.
Бон Джові врятував жінку (скріншот)
Співак обійняв жінку. А момент, коли він врятував її від смерті, миттєво "розлетівся" мережею. Про це вже говорять в американських новинах.
Також інцидент прокоментував начальник місцевої поліції. Він зазначив, що вдячний співаку за його вчинок.
"Великі оплески Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці у кризовому стані. Бон Джові допоміг їй злізти з краю мосту через річку Камберленд і опинитися у безпеці. Ми всі повинні працювати, щоб забезпечити безпеку один одного", - заявив він.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: TMZ, трансляція новин на YouTube-каналі 9NEWS.