ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Поїв у нас": Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фото

Середа 11 вересня 2024 22:53
UA EN RU
"Поїв у нас": Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фото Євген Клопотенко і Майкл Дуглас (Фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Любов Блажко

Зірковий кулінар Євген Клопотенко показався у компанії голлівудського актора Майкла Дугласа, який приїхав до України.

Що шеф-кухар розповів про зустріч зі знаменитістю, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Клопотенко зустрівся з Дугласом

У відповідній публікації Євген зазначив, що Майкл заїхав до його ресторану. Як відомо, Клопотенко є власником закладу "100 років тому вперед", який розташований у столиці. Там американський актор спробував традиційні українські страви.

До ресторану Майкл навідався разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також представниками Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен. Мій шок в шоці. Надіюсь він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні). Актор Майкл Дуглас (поїв у нас і тепер його основний інстинкт - це навернути борщу із салом)", - написав Євген у пості.

&quot;Поїв у нас&quot;: Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фото&quot;Поїв у нас&quot;: Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фотоФото, які показав Клопотенко (Фото: instagram.com/klopotenko)

"Нашу їжу в "Укрзалізниці" дорогою в Київ їли представники Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій. Всі ці люди підтримують Україну і бажають нашої перемоги. Ну як їх не нагодувати? І це ще не кінець. Це, бляха, тільки початок. Цьом", - також зауважив він.

Окрім того, як можна побачити, кулінар поділився яскравими фото, на яких позував разом із 79-річним Майклом.

&quot;Поїв у нас&quot;: Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фотоЄвген поспілкувався з Майклом та його сином (Фото: instagram.com/klopotenko)

Реакція мережі

  • "Укрзалізниця" обожнює збирати друзів України разом", - написали представники "Укрзалізниці".
  • "Женя, ви, капець, який крутий. Розумієте, що Україна це Ви?! А Ви - це Україна"
  • "Це неймовірно! Женя, ви справжній Українець! Обожнюю Вас і Дугласа!"
  • "Ситі люди, то добрі люди, а ситі борщем, то взагалі"
  • "Оце рівень!" - зазначили інші користувачі.

Що відомо про візит Дугласа в Україну

Про його приїзд сюди стало відомо у середу, 11 вересня. Лауреат премії "Оскар" вже встиг відвідати Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу, парк Володимирська гірка, а також Андріївську церкву. До столиці він приїхав разом із сином Діланом.

Майкл приїхав до України у період повномасштабної війни з важливою метою - долучитися до участі у Саміті перших леді та джентльменів 12 вересня.

&quot;Поїв у нас&quot;: Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом та поділився яскравими фотоМайкл Дуглас у Києві (Фото: facebook.com/gotokyiv)

Дуглас підтримує нашу країну з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Він висловлював слова солідарності з українцями, а також у минулому вручав нагороду дружині та доньці незаконно ув'язненого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.

Тоді на заході зірка з'явився у класичному костюмі із синьо-жовтою хустинкою в нагрудній кишені піджака. У руках він тримав табличку With Vladislav Yesypenko! #Ukraine.

Також ми писали про те, що учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у шахрайстві та державній зраді.

Тим часом Юрій Горбунов вийшов на зв'язок і розповів, який фільм зараз знімає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євгеній Клопотенко Зірки шоу-бізнесу Актори
NEWS
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian