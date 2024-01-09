Молочна кислота не викликає болю у м'язах: вчені спростували популярний міф

Молочна кислота - це міф?

Дослідження показують, що молочна кислота до таких болів не має жодного стосунку. Клітини виробляють лактат, а чи не молочну кислоту. Цей процес фактично протидіє, а не викликає накопичення кислоти у м'язах та кровотоку.

І хоча лактат не викликає серйозних проблем для м'язів, які використовуєте для тренувань, за інерцією багато людей досі використовують термін "молочна кислота". Але лактат не є причиною болю за кілька днів після відновлення тренувань. І без нього вам, ймовірно, було б гірше через інші переваги для ваших м'язів.

Чому виникає біль після тренувань

Коли ви займаєтеся спортом, у м'язових клітинах відбувається багато хімічних реакцій. Всі ці хімічні реакції накопичують продукти та побічні продукти, які викликають попадання води у клітини.

Це призводить до збільшення тиску всередині та між м'язовими клітинами.

Цей тиск у поєднанні з рухом молекул з м'язових клітин може стимулювати нервові закінчення та викликати дискомфорт під час тренування.

Біль та дискомфорт, які ви іноді відчуваєте через кілька годин чи днів після незнайомого типу чи кількості вправ, мають інший перелік причин.

Якщо ви тренуєтеся понад звичайний рівень або режим, ви можете нанести мікроскопічні пошкодження м'язам та їх сполукам з сухожиллями.

Таке пошкодження викликає викид іонів та інших молекул з м'язів, викликаючи локальний набряк та стимуляцію нервових закінчень.

Іноді це називають "хворобою у м'язах з відстроченим початком" або DOMS.

Хоча пошкодження відбувається під час вправи, результуюча реакція на травму наростає протягом наступних одного-двох днів (довше, якщо серйозне ушкодження). Іноді це може спричинити біль та утруднення при нормальному русі.

М'язи швидко адаптуються до активності, яка спочатку може спричинити хворобливість.