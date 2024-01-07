Активний спосіб життя - це не тільки модно, це ще й гарантія вашого здоров’я, та навіть довголіття. Так-так, деякі види спорту можливо можуть суттєво продовжити ваше життя.

А про те, які саме види спорту додають роки до життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження National library of medicine та допис науковця Олександра Колди в Instagram.

Скільки додаткових років можуть принести різні види спорту

У дослідженні взяли участь 80 306 британців, які показали, що велоспорт, плавання, футбол та ракеткові ігри асоційовані зі збільшенням тривалості життя від 3,7 до 9,7 років. А ось заняття в спортзалі та біг не мають такого дієвого ефекту.

Звичайно, вони теж допоможуть вам почуватися здоровіше та зберегти гарну фігуру і це однозначно краще, ніж сидячий спосіб життя.

Це дослідження стосується людей, які понад 5 років займаються одним з любительських видів спорту, приблизно по 150 хвилин на тиждень. Ви можете помітити, що, наприклад, великий теніс додає 9,7 років життя, а бадмінтон - 6,2 роки.

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Може здаватися, що теніс, це "дорогий" вид спорту і він лише для заможних людей, в той час, як біг доступний усім, і тому це дослідження не зовсім об'єктивне. Але це не так, науковці, які проводили дослідження врахували цей факт і тому обрали учасників з однаковим доходом та соціальними показниками.

Тому можна стверджувати, що не фінансові можливості впливають на показники, а саме вид спорту, який обрали ці люди. Хоча, звичайно, можливо є й ще якісь фактори, які не були досліджені.

Крім того, дослідження показало, що ходьба, вправи на м'язову силу та йога допомагають знизити загальний ризик смерті. Більшість професій сучасності передбачають сидячий спосіб життя, тут, власне, і виникають проблеми.

Якщо ви не можете собі фінансово дозволити займатися у спортзалі чи піти на плавання, або просто не маєте на це часу, то ходьба - це універсальний спосіб, який допоможе вам почуватися краще.

Скільки років життя додають різні види спорту (фото: Freepik)

Але ж якщо ваша прогулянка - це лише дорога "дім -машина - робота", то варто це виправляти. Наприклад, одного дня піти на роботу пішки, бо такий спосіб "активностей" точно не додасть вам років життя.

Однак, ми зараз не говоримо про професійний спорт, бо там все значно складніше і є інші фактори, які можуть впливати на здоров'я. Саме тому, цей аспект потрібно обговорювати окремо

Варто зазначити, що це не "ТОП-9 видів спорту, які продовжують життя" - це список занять, які змогли дослідити.