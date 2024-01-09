Молочная кислота не вызывает боли в мышцах: ученые опровергли популярный миф

Молочная кислота - это миф?

Исследования показывают, что молочная кислота к таким болям не имеет никакого отношения. Клетки производят лактат, а не молочную кислоту. Этот процесс фактически противодействует, а не вызывает накопление кислоты в мышцах и кровотоке.

И хотя лактат не вызывает серьезных проблем для мышц, которые используете для тренировок, по инерции многие люди до сих пор используют термин "молочная кислота". Но лактат не является причиной боли через несколько дней после возобновления тренировок. И без него вам, вероятно, было бы хуже из-за других преимуществ для ваших работающих мышц.

Почему возникает боль после тренировок

Когда вы занимаетесь спортом, в мышечных клетках происходит множество химических реакций. Все эти химические реакции накапливают продукты и побочные продукты, которые вызывают попадание воды в клетки.

Это приводит к увеличению давления внутри и между мышечными клетками.

Это давление в сочетании с движением молекул из мышечных клеток может стимулировать нервные окончания и вызывать дискомфорт во время тренировки.

Боль и дискомфорт, которые вы иногда ощущаете через несколько часов или дней после незнакомого типа или количества упражнений, имеют другой список причин.

Если вы тренируетесь сверх обычного уровня или режима, вы можете нанести микроскопические повреждения мышцам и их соединениям с сухожилиями.

Такое повреждение вызывает выброс ионов и других молекул из мышц, вызывая локальный отек и стимуляцию нервных окончаний.

Иногда это называют "болезнью в мышцах с отсроченным началом" или DOMS.

Хотя повреждение происходит во время упражнения, результирующая реакция на травму нарастает в течение следующих одного-двух дней (дольше, если повреждение серьезное). Иногда это может вызывать боль и затруднения при нормальном движении.

Мышцы быстро адаптируются к активности, которая первоначально может вызвать болезненность.