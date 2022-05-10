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Как молниеносно чистить вареные яйца: об этом способе вы точно не знаете!

Фото: Как молниеносно чистить вареные яйца (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Чистка вареных яиц бывает довольно хлопотным занятием, особенно, когда скорлупа не хочет отходить. Но есть способ, как молниеносно за три секунды почистить куриные яйца.

Смотрите на видео в материале Styler ниже, как это сделать.

Вот как работает этот гениальный трюк:

  1. Возьмите сваренное яйцо и положите в стакан.
  2. Наполните его до половины холодной водой и накройте ладонью сверху.
  3. В течение 3 секунд энергично потрясите его в разные стороны.
  4. Готово! Вам остается лишь стянуть оболочку, что отделилась от яйца, вместе со всей скорлупой.

Смотрите в видеоролике, как это легко и просто сделать:

  • "Спасибо за отличную подсказку! Я почистила четыре за раз в стеклянной миске без проблем.
  • Спасибо! Я только что очистил 4 этим методом, отлично! Скорлупа просто упала в мою руку.
  • Это потрясающе! И в то же время полезно! Спасибо за вашу помощь!
  • Наконец, то, что действительно работает. Я почистил таким образом восемь штук подряд. Все было идеально и без хлопот", - пишут подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, как почистить картошку в мундире за две секунды.

Также шеф-повар показал правильный и неожиданный способ разбивать яйца.

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