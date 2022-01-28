Шеф-повар показал правильный и неожиданный способ разбивать яйца: вы точно удивитесь

Очень часто при разбивании яиц частички скорлупы попадают в содержимое, их в лучшем случае нам придется долго вылавливать, а в худшем - хрустеть в омлете или выпечке. Но выход есть.

Как правильно разбивать яйца, чтобы избежать попадания скорлупы, рассказывает шеф-повар и автор книги кулинарных рецептов Майк Хейс в TikTok .

Майк часто радует подписчиков лайфхаками, касающимися различных уловок, что могут упростить жизнь кулинаров, готовящих на домашней кухне.

В недавнем видео шеф-повар он объяснил, что избежать попадания яичной скорлупы в еду можно, если научиться правильно разбивать сырые яйца.

Хейс сравнил два способа: традиционный и нетрадиционный

В традиционном (как делают многие из нас) он бьет яйцо посередине об стол, потом выливает содержимое в миску, но при этом скорлупа трескается на мелкие кусочки, и попадает в белок и желток.

Второй (необычный) способ заключается в том, чтобы просто бросить целое яйцо в миску. Оно точно также разбивается пополам, но скорлупа не крошится и не попадает к содержимому яйца.

Смотрите ниже, как Майк это мастерски делает: