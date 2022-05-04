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Как почистить картофель в мундире за две секунды: гениальный способ

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Среда 04 мая 2022 22:22
Как почистить картофель в мундире за две секунды: гениальный способ Фото: как быстро почитисты картофель в мундире (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Почистить картофель в мундире для салата или для гарнира под сельдь иногда еще та задача. Однако выход есть.

Как это правильно сделать - читайте ниже в материале Styler.

Чтобы почистить клубни быстро после их готовности, надо сделать неглубокий круговой надрез посередине каждого корнеплода.

Далее залейте картофель сразу кипятком и варите до готовности как обычно.

По истечении времени кипяток надо слить и залить картофель на несколько минут холодной водой.

Далее останется только снять кожуру с обеих сторон.

Смотрите на видео ниже, как это сделать:

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Также сообщалось, как на самом деле надо мыть фрукты и овощи.

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