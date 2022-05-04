Как почистить картофель в мундире за две секунды: гениальный способ
Фото: как быстро почитисты картофель в мундире (pixabay.com)
Почистить картофель в мундире для салата или для гарнира под сельдь иногда еще та задача. Однако выход есть.
Как это правильно сделать - читайте ниже в материале Styler.
Чтобы почистить клубни быстро после их готовности, надо сделать неглубокий круговой надрез посередине каждого корнеплода.
Далее залейте картофель сразу кипятком и варите до готовности как обычно.
По истечении времени кипяток надо слить и залить картофель на несколько минут холодной водой.
Далее останется только снять кожуру с обеих сторон.
Смотрите на видео ниже, как это сделать:
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