Як блискавично чистити варені яйця: про цей спосіб ви точно не знаєте!
Фото: Як блискавично чистити варені яйця (pixabay.com)
Чистка варених яєць буває доволі клопітним заняттям, особливо, коли шкаралупа не хоче відходити. Але є спосіб, як блискавично за три секунди почистити курячі яйця.
Дивіться на відео в матеріалі Styler нижче, як це зробити.
Ось як працює цей геніальний трюк:
- Візьміть зварене яйце і покладіть в склянку.
- Наповніть її до половини холодною водою і накрийте долонею зверху.
- Протягом 3 секунд енергійно потрясіть її в різні боки.
- Готово! Вам лишається лише стягнути оболонку, що відокремилася від яйця, разом з усією шкаралупою.
Дивіться у відеоролику, як це легко і просто зробити:
- "Дякую за чудову підказку! Я почистила чотири за раз у скляній мисці без проблем.
- Дякую! Я щойно очистив 4 цим методом, чудово! Шкаралупа просто впала в мою руку.
- Це дивовижно! І в той же час корисно! Спасибі за вашу допомогу!
- Нарешті, те, що дійсно працює. Я почистив таким чином вісім штук підряд. Все було ідеально і без клопоту", - пишуть дописувачі в коментарях.