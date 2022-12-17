Молитва святій Варварі, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання
Варвара Іліопольська загинула мученицькою смертю за християнську віру. Вона належить до лику святих і вважається великомученицею, і в першу чергу – покровителькою жінок. В цей день святій можна молитися і просити про найзаповітніше.
Як правильно помолитися святій Варварі в її день, 17 грудня – читайте нижче в матеріалі Styler нижче.
Про що і як помолитися великомучениці
17 грудня варто відправитися до храму і помолитися святій, попросивши про здоров'я та добробут.
Варвара вважається покровителькою жінок, тому й моляться їй найчастіше про жіноче щастя, бажану вагітність, хороший сімейний союз, взаєморозуміння в родині.
А от бажати зла і хвороб під час молитви ні в якому разі не можна, інакше можна притягнути нещастя у власний будинок.
Вимовте текст цієї цілющої молитви:
О, свята славна i всехвальна великомученице Христова Варваро!
Стоячи перед святою іконою твоєю з мощами, поклоняюся і з любов’ю цілую її. Страждання твої мученицькі і в них Самого Страстоположника Христа, давшого тобi не тiльки в Нього вiрувати, а й за Ним страждати, ублажаю похвалами і молю тебе, вiдому за нас ходатайницю: моли зі мною i за мене, умолимого від Своєї благоутробності Бога, нехай милостиво почув мене, просящого Його благостиню, i нехай не відкине від мене всякі для спасiння і життя потрібні прохання, дасть мені християнське закінчення життя – безболiсного, непостидного, мирного, причасного Божественних Таїн причасну i всiм на всякому мiсцi у всякiй скорботi потребуючим Його допомоги і чоловіколюбства, подасть Свою велику милість благодаттю Божою i твоїм заступництвом і молитвами завжди перебувати здоровими душею і тілом.
Славимо дивного у святих Своїх Бога, не відкидаючи допомоги Своєї вiд нас завжди, нині i повсякчас i на вiки вiків.
Амінь.
Традиції цього дня
У Варварин день заведено було готувати вареники з маком чи сиром. А от більшістю хатніх справ займатися у свято не можна - лише готувати чи мити посуд.
Виняток становить вишивання чи в'язання. Цією справою займатися не тільки можна, а ще й бажано. Вважалося, що у виріб, виконаний у цей день, впліталися частинки самого Господа.
Перед тим як сісти за рукоділля треба перехреститися і прошепотіти: "Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила".
Що не можна робити у День святої Варвари
- Прати, білити та місити глину.
- Займатися домашніми справами не можна.
- Виходити з дому увечері без особливої потреби.
- Лихословити, сваритися з іншими, а також вживати алкоголь.
Раніше ми писали про найсуворіші заборони в День святої Варвари.
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