Молитва святой Варваре, которая поможет исполнить самые заветные желания

Варвара Илиопольская погибла мученической смертью за христианскую веру. Она относится к лику святых и считается великомученицей, и в первую очередь – покровительницей женщин. В этот день святой можно молиться и просить о самом заветном.

Как правильно помолиться святой Варваре в ее день, 17 декабря – читайте ниже в материале Styler ниже.

О чем и как помолиться великомученице

17 декабря следует отправиться в храм и помолиться святой, попросив о здоровье и благополучии.

Варвара считается покровительницей женщин, поэтому и молятся ей чаще всего о женском счастье, желаемой беременности, хорошем семейном союзе, взаимопонимании в семье.

А вот желать зла и болезней во время молитвы ни в коем случае нельзя, иначе можно привлечь несчастье в свой дом.

Произнесите текст этой исцеляющей молитвы:

Святая Великомученице Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские наклони, сердце и душу поднеси к небесным вещам. Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил(- а) остроумную сонливость и ленивость и начал ревностно ходить по дорогам святого Евангелия. Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил. Святая Великомученице Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня. Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Традиции этого дня

В Варварин день принято было готовить вареники с маком или творогом. А вот большинством домашних дел заниматься в праздник нельзя – только готовить или мыть посуду.

Исключение составляет вышивка или вязание. Этим делом заниматься не только можно, но и желательно. Считалось, что в изделие, созданное в этот день, вплетались частицы самого Господа.

Перед тем как сесть за рукоделие надо перекреститься и прошептать: "Святая Варвара золотыми нитями Иисуса ризы шила и нас научила".

Что нельзя делать в День святой Варвары