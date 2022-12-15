Святої Варвари 2022: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду

17 грудня 2022 за православним календарем відзначається День святої великомучениці Варвари Іліопольської, яка загинула за віру В народі його називають Врварин день, Бабин день або Варварини морози. Цей день особливий і має ряд традиції і заборон.

Що можна і не можна робити, традиції - читайте в матеріалі Styler нижче.

Важливі традиції свята

Варвару вважають покровителькою жінок, і моляться їй традиційно про жіноче щастя, бажану вагітність, хороший сімейний союз.

17 грудня варто відвідати церкву та помолитися святій Варварі за здоров’я та добробут. Вірили, що великомучениця допоможе уникнути раптової смерті. Бажати зла і хвороб під час молитви ні в якому разі не можна, інакше можна притягнути нещастя у власний будинок.

Традиційно на День святої Варвари завжди готували вареники з маком чи сиром. Також у цей день дівчата ворожили на долю.

Хоча заборонено займатися домашніми справами, а от в'язати і вишивати навпаки - дозволялося. Вважалося, що у виріб, виконаний у цей день, впліталися частинки самого Господа.

Беручись до вишивання, хрестились і шепотіли: "Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила".

У день святої Варвари можна займатися вишивкою (фото: pixabay)

Що не можна робити у День святої Варвари, щоб не накликати біду

У цей день не можна прати, білити та місити глину.

Займатися домашніми справами не можна, але можна мити посуд та готувати їсти.

У свято краще не виходити з дому увечері без особливої потреби.

Заборонено лихословити, сваритися з іншими, а також вживати алкоголь.

Ворожіння на Варвари

Щоб дізнатися про заміжжя, дівчата ламали гілку вишні у саду і ставили її у воду. Якщо до Різдва гілочка зацвіте, то цього року очікується щасливий шлюб.

Ще один поширений спосіб таки: учасниці ворожіння ховали на ніч під подушкою три лаврових листочка з іменами "Ананій", "Азарій" та "Мисаїл". Коли дівчата засипали, їм снився сон за участю їх майбутнього чоловіка.

Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, брали просту дерев’яну ложку і кидали в ємність з водою - чия ложка відійде від краю першою, та дівчина і вийде заміж раніше за подруг.

Ще святій Варварі ставили питання. Для цього брали аркуш паперу і ділили його навпіл. На лист висипали повну жменю крупи, намагаючись потрапити в середину. Якщо більша частина крупи виявлялася на правій стороні - відповідь позитивна. Якщо по обидва боки виходила однакова кількість крупи - то питання залишилося без відповіді і наступного разу його можна буде поставити лише через рік.