Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під Полтавою

Як виглядатиме комплекс

"KHRAM - це місце для молитви, роздумів та медитації серед української природи на Полтавщині. Місце для спілкування з внутрішнім і вищим Я. Комплекс складається з відкритої площі, об’ємної фігурної стіни при вході та трьох окремих сферичних кімнат для усамітнення, молитви та медитації в невеликих архітектурних нішах", - пишуть архітектори.

Вони додають, що комплекс зверху нагадує плід лотоса з трьома насінинами - це символ духовного потенціалу на шляху до просвітлення.

"Велика округла площа перед входом - це місце, де ви вітаєте храм і залишаєте позаду все світське", - кажуть автори проекту.

За їхнім задумом, 3D-стіна слугуватиме своєрідною межею між буденним і духовним. Її виготовлять з керамічних блоків, зібраних у тривимірний візерунок.

Ось так виглядатиме комплекс (фото: makhnostudio)

"Далі можна буде зайти в одну з трьох сфер комплексу. Це великі похилі кулі з наскрізними отворами з глинобитних блоків - суміші необпаленої глини, соломи та піску. Ці "живі стіни" дихають, тобто поглинають надмірну вологість, дим, усілякі забруднення, віруси та мікроорганізми, екранують електромагнітні поля та радіохвилі. Вони захищають від холоду взимку і спеки влітку", - пояснюють архітектори.

Усередині кулі є ніша для багаття. Там можна влаштувати чаювання.

Ось так виглядатиме комплекс (фото: makhnostudio)

"Сюди можна прийти на світанку, коли перші промені сонця пробиваються крізь мереживо стіни храму, досягаючи самого серця. Можна приходити вдень, коли світло створює величну картину всередині сфер, перетинаючи молитовну темряву. Це може бути ввечері, коли сяйво вогнища крізь отвори сфер йде до самого горизонту, щоб танцювати з зірками, галактиками і всім Всесвітом", - кажуть у студії Makhno.

Ось так виглядатиме комплекс (фото: makhnostudio)

Зазначимо, що поки невідомо, чи є фінансування для будівництва даного комплексу чи це тільки розробка архітектурної студії.