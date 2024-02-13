Архітектори показали проект меморіалу у Ягідному, яке 27 днів було під окупацією росіян

В Україні вибрали найкращу концепцію меморіалу в селі Ягідне Чернігівської області, яке 27 днів перебувало в окупації росіян на початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

Як виглядатиме меморіал у Ягідному

Переможцем всеукраїнського конкурсу стало архітектурне бюро Derbin Arch. Його обрало журі, до складу якого увійшли архітектори, представники громади, місцевої влади, члени національної спілки архітекторів України. Архітектори Сергій Дербін і Олексій Ятін з Дніпра відомі тим, що спроектували унікальні вуличні модулі-укриття.

Нагадаємо, що у березні 2022 року російські військові утримували в нелюдських умовах у підвалі школи 370 жителів Ягідного. Серед них були 70 дітей і, зокрема немовлята. 11 людей померли.

"Після звільнення Ягідного жителі не захотіли бачити школу місцем навчання і вирішили створити меморіал - закарбувати свій героїчний досвід та історичну пам’ять про трагічну подію для майбутніх поколінь", - кажуть в агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Конкурс проходив з жовтня минулого року. На нього зареєстрували 13 заявок. На розгляд журі подали 4 проєкти. На думку журі, пропозиція Derbin Arch найкраще відповідає вимогам конкурсу. Переможці конкурсу отримають 50 тис. грн.

Так виглядатиме меморіал у Ягідному (фото: Facebook/Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України)

"За проектом, будівля школи зберігає свою форму та вписується в середовище природи і лісу, де розташована. Архітектори створили візуально образ куба, через який сочиться вода. Куб втілює всі страждання та страхи війни. Вода - це сльози, які пролили жителі Ягідного. Будівля школи збережена до найменших дрібниць, за винятком центральної частини, як можливість рухатися далі і формувати нові сенси. Стрічка, що в’ється навколо комплексу - прогулянкова алея - це символ ріки і спокою", - заявляють експерти.

Біля меморіалу планують поставити залишки зруйнованої ворожої техніки - це буде початком експозиції. Далі можна буде спуститися до підвалу або піднятися на другий поверх до виставкового простору і завершити огляд на даху будівлі.

Серед меморіальних експонатів: місця страт та поховань місцевих жителів, залишки трофейної техніки, капонірів, місць фортифікаційних укріплень окупантів.

У меморіалі також буде лекторій, адміністративний блок, місце для соціального підприємництва та психологічної реабілітації.

Так виглядатиме меморіал у Ягідному (фото: Facebook/Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України)