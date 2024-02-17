Для молитв и медитаций. Смотрите, какой сакральный комплекс хотят возвести под Полтавой

Как будет выглядеть комплекс

"KHRAM - это место для молитвы, размышлений и медитации среди украинской природы на Полтавщине. Место для общения с внутренним и высшим Я. Комплекс состоит из открытой площади, объемной фигурной стены при входе и трех отдельных сферических комнат для уединения, молитвы и медитации в небольших архитектурных нишах", - пишут архитекторы.

Они добавляют, что комплекс сверху напоминает плод лотоса с тремя семенами - это символ духовного потенциала на пути к просветлению.

"Большая округлая площадь перед входом - это место, где вы приветствуете храм и оставляете позади все светское", - говорят авторы проекта.

По их замыслу, 3D-стена будет служить своеобразным границей между обыденным и духовным. Ее изготовят из керамических блоков, собранных в трехмерный узор.

Вот так будет выглядеть комплекс (фото: makhnostudio)

"Далее можно будет зайти в одну из трех сфер комплекса. Это большие наклонные шары со сквозными отверстиями из глинобитных блоков - смеси необожженной глины, соломы и песка. Эти "живые стены" дышат, то есть поглощают чрезмерную влажность, дым, всяческие загрязнения, вирусы и микроорганизмы экранируют электромагнитные поля и радиоволны. Они защищают от холода зимой и зной летом", - объясняют архитекторы.

Внутри шара есть ниша для костра. Там можно устроить чаепитие.

Вот так будет выглядеть комплекс (фото: makhnostudio)

"Сюда можно прийти на рассвете, когда первые лучи солнца пробиваются сквозь кружево стены храма, достигая самого сердца. Можно приходить днем, когда свет создает величественную картину внутри сфер, пересекая молитвенную тьму. Это может быть и вечер, когда сияние костра сквозь отверстия идет к самому горизонту, чтобы танцевать со звездами, галактиками и всей Вселенной", - говорят в студии Makhno.

Вот так будет выглядеть комплекс (фото: makhnostudio)

Отметим, что поки неизвестно, есть ли финансирования для строительства этого комплекса, или это только разработка архитектурной студии.