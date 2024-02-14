100-річну хату-мазанку перетворили на сучасний громадський простір. Ось як вона зараз виглядає

У селі Чернещина Харківської області відновили покинуту хату-мазанку й відтепер вона слугуватиме центром для проведення громадських заходів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Культурний Діалог/Сultural dialogue у Facebook.

Як виглядає сучасна хата-мазанка

Хату відновили у рамках більшого проєкту, який має на меті створити громадські центри у 10 громадах різних регіонів. Його фінансує Cedos та Western NIS Enterprise Fund.

Відтепер відновлену 100-річну мазанку можна використовувати як лекторій, коворкінг, залу для подій і вечірок, дитячу студію, кінотеатр, освітній простір тощо.

"У нашій хаті постійно вирує справжнє життя! Наш проєкт - це не лише про фізичні перетворення. Це ще й про освіту, молодь, свій місцевий контекст, пізнання та дослідження культури краю, звичаїв та мистецтв. Разом з молоддю та освітянами громади ми провели невеличке дослідження, щоб зрозуміти наскільки ще збережені відомості про традиції будівництва, ремесел та елементи народної творчості в наших краях", - каже один з учасників проекту Артур Койчуренко.

За його словами, новий громадський простір буде окрасою району та місцем об'єднання громади.

Ось так зараз виглядає столітня мазанка (фото: Facebook/Культурний Діалог/Сultural dialogue)

"Коли у вас у селі всього 300 людей, то дуже важливо, щоб все було максимально універсально. Сільські люди з цим вміло справляються. Ми доведемо, що колишня хата може бути і коворкінгом, і мітінг-румом, і лекторієм, інтерактивним театром, коференц-холом, дитячою студією, кінотеатром, простором групового онлайн навчання з викладачем", - говорить архітектор Олександр Столовий.

Ось так зараз виглядає столітня мазанка (фото: Facebook/Культурний Діалог/Сultural dialogue)