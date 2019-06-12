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Молчат, как партизаны: ученый предупредил об опасности Крымского моста


Крымский мост станет источником очень серьезных проблем

Крымский мост может стать очень большой проблемой для жителей оккупированного Крыма. Такое мнение высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар в своем комментарии для издания OBOZREVATEL.

Крымский мост может просто не выдержать железнодорожного движения и пускать по нему груженые составы очень опасно. Юрий Медовар объяснил, что состав обычно состоит из 60 вагонов, каждый из которых весит около 100 тонн. Общий вес состава – 600 тонн, а арка Крымского моста весит всего 10 тонн, и она может не выдержать такой нагрузки, могут возникнуть колоссальные просадки.

Ученый считает, что при открытии движения, строители будут прибегать к уловкам, так как осознают риски. Они пустят по мосту движение с минимальными нагрузками, к примеру, один вагон с паровозом.

Крымский мост (фото: most.life)

Также Медовар отметил, что в РФ предпочитают молчать об этих проблемах, "как партизаны".

"Они должны были сдать его еще год назад, но не сдали. Там большие проблемы с насыпью. Там вообще очень много проблем. Не случайно Крым попросил установить железнодорожное сообщение через материк. Давайте подождем и посмотрим, что будет", – сказал гидрогеолог.

Еще одну опасность для этого моста представляют грязевые вулканы. По словам Юрия Медовара, двое ученых-геологов из Таганрога провели масштабное изучение региона и написали статью на тему: "Оценка влияния строительства Керченского моста на экологическое состояние Азовского моря".

Они обнаружили рядом с Крымским мостом грязевой вулкан, который просыпается раз в 7-10 лет и во время последнего выброса глиняный массив со дня моря поднялся на два метра выше среза моря.

Юрий Медовар отметил, что если в радиусе Крымского моста выстрелит хоть один из таких вулканов, то опору моста просто снесет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ назвали дату разрушения Крымского моста.

А также рассказывали о том, что в сети появились фотографии пустынных и грязных пляжей на оккупированном Крымском полуострове.

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