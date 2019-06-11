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Пошел обратный отсчет: в РФ назвали дату разрушения Крымского моста

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 15:34
Пошел обратный отсчет: в РФ назвали дату разрушения Крымского моста
Крымский мост (фото: most.life)

Крымский мост может не пережить следующую зиму

Крымский (Керченский) мост может рухнуть уже через полгода. Дело в том, что в РФ объявили о дате запуска железнодорожных составов по мосту. Оккупационные власти планируют запустить поезда по мосту уже 9-10 декабря. Об этом сообщают росСМИ.

Ранее российский независимый эксперт, ученый, Юрий Медовар рассказал, что мост просто не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн (столько весит состав из 60 вагонов). 

По словам кандидата геолого-минералогических наук, у железнодорожного моста уже есть большая арка, которая весит около 10 тысяч тонн, и он не устоит после нагрузки большого состава.

Пошел обратный отсчет: в РФ назвали дату разрушения Крымского моста

Крымский мост (фото: most.life)

"В прошлом году там Путин проехал, но мост никто не принимал. Прошли 10 КамАЗов без груза, легких, они по 10-15 тонн, общая нагрузка - 150 тонн. Приемка моста - это когда идет сосредоточенная нагрузка на всю длину моста. В Праге принимали мосты - ставили танки один к одному, смотрели на осадку, - прокомментировал специалист.

Известно, что продажа билетов на поезда в Крым стартует за 45 дней до открытия железной дороги. Поезда будут курсировать из Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии и в обратном направлении.

Крымский мост может рухнуть через полгода (видео: YouTube/Крым Реалии)

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ. 

Таже мы писали о том, что зарплаты строителей Крымского моста рассмешили пользователей сети.

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