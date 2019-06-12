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Мовчать, як партизани: вчений попередив про небезпеку Кримського моста


Кримський міст стане джерелом дуже серйозних проблем

Кримський міст може стати дуже великою проблемою для жителів окупованого Криму. Таку думку висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL.

Кримський міст може просто не витримати залізничного руху і пускати по ньому навантажені потяги дуже небезпечно. Юрій Медовар пояснив, що товарняк зазвичай складається з 60 вагонів, кожен з яких важить близько 100 тонн. Загальна вага потягу – 600 тонн, а арка Кримського моста важить всього 10 тонн, і вона може не витримати такого навантаження, можуть виникнути колосальні осідання.

Вчений вважає, що при відкритті руху, будівельники будуть вдаватися до хитрощів, так як усвідомлюють ризики. Вони пустять по мосту рух з мінімальними навантаженнями, до прикладу, один вагон з паровозом.

Кримський міст (фото: most.life)

Також Медовар зазначив, що в РФ воліють мовчати про ці проблеми, "як партизани".

"Вони повинні були здати його ще рік тому, але не здали. Там великі проблеми з насипом. Там взагалі дуже багато проблем. Не випадково Крим попросив встановити залізничне сполучення через материк. Давайте почекаємо і подивимося, що буде", – сказав гідрогеолог.

Ще одну небезпеку для цього моста представляють грязьові вулкани. За словами Юрія Медовара, двоє вчених-геологів з Таганрога провели масштабне вивчення регіону і написали статтю на тему: "Оцінка впливу будівництва Керченського мосту на екологічний стан Азовського моря".

Вони виявили поруч із Кримським мостом грязьовий вулкан, який прокидається раз на 7-10 років і під час останнього викиду глиняний масив з дня моря піднявся на два метри вище зрізу моря.

Юрій Медовар зазначив, що якщо в радіусі Кримського моста вистрілить хоч один з таких вулканів, то опору моста просто знесе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ назвали дату руйнування Кримського мосту.

А також розповідали про те, що у мережі з'явилися фотографії пустельних і брудних пляжів на окупованому Кримському півострові.

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