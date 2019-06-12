Мовчать, як партизани: вчений попередив про небезпеку Кримського моста

Кримський міст може стати дуже великою проблемою для жителів окупованого Криму. Таку думку висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL.

Кримський міст може просто не витримати залізничного руху і пускати по ньому навантажені потяги дуже небезпечно. Юрій Медовар пояснив, що товарняк зазвичай складається з 60 вагонів, кожен з яких важить близько 100 тонн. Загальна вага потягу – 600 тонн, а арка Кримського моста важить всього 10 тонн, і вона може не витримати такого навантаження, можуть виникнути колосальні осідання.

Вчений вважає, що при відкритті руху, будівельники будуть вдаватися до хитрощів, так як усвідомлюють ризики. Вони пустять по мосту рух з мінімальними навантаженнями, до прикладу, один вагон з паровозом.

Кримський міст (фото: most.life)

Також Медовар зазначив, що в РФ воліють мовчати про ці проблеми, "як партизани".

"Вони повинні були здати його ще рік тому, але не здали. Там великі проблеми з насипом. Там взагалі дуже багато проблем. Не випадково Крим попросив встановити залізничне сполучення через материк. Давайте почекаємо і подивимося, що буде", – сказав гідрогеолог.

Ще одну небезпеку для цього моста представляють грязьові вулкани. За словами Юрія Медовара, двоє вчених-геологів з Таганрога провели масштабне вивчення регіону і написали статтю на тему: "Оцінка впливу будівництва Керченського мосту на екологічний стан Азовського моря".

Вони виявили поруч із Кримським мостом грязьовий вулкан, який прокидається раз на 7-10 років і під час останнього викиду глиняний масив з дня моря піднявся на два метри вище зрізу моря.

Юрій Медовар зазначив, що якщо в радіусі Кримського моста вистрілить хоч один з таких вулканів, то опору моста просто знесе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ назвали дату руйнування Кримського мосту.

А також розповідали про те, що у мережі з'явилися фотографії пустельних і брудних пляжів на окупованому Кримському півострові.