Катастрофы не избежать: названа дата падения Крымского моста

Крымский мост будет разрушен (Коллаж РБК-Украина)

Крымский мост в будущем принесет еще немало проблем и неприятностей

Крымский мост был открыт 16 мая 2018 года, и эта дата была крайне неблагоприятной для любого начинания. Об этом рассказал астролог Влад Росс в своем комментарии для издания "Главред".

Крымскому мосту грозит катастрофа и избежать ее скорее всего не получится, считает астролог Влад Росс. Он объяснил, что день открытия моста – это день, когда Солнце соединилось с дьявольской звездой Алголь.

"В этот день Солнце соединилось с самой дьявольской звездой, которая считается "богом дьявола" и называется Алголь. Самое худшее, что можно придумать в период соединения Алголя и Солнца – это открытие или презентацию чего-либо. Тем более, опасной затеей было открытие важного моста в такой день", - отметил астролог и добавил, что в этот же день Луна была в соединении со звездой, которая образует ось катастроф – звездой Альдебараном.

Крымский мост (фото: most.life)

Сочетание всех звезд, которые сошлись в одной точке, в один день, по мнению Влада Росса, символизируют о том, что могут произойти внезапные катастрофы, негативные структурные изменения и неблагоприятные события.

"В этот день Меркурий (планета, управляющая путями и дорогами) был в соединении с Ураном, который сулит внезапные катастрофы, неожиданные неблагоприятные события и внезапные негативные структурные изменения. Все сочетания планет и комбинации планет в день открытия моста – хуже не придумаешь", - объяснил астролог.

Кроме того, Влад Росс указал на то, что все эти планеты 16 мая 2018 года были в соединении с Черной Луной, которая сулит гибель людей.

"Все это свидетельствует о том, что Керченскому мосту катастрофы не избежать. И первые негативные преобразования, движения уже начались. Однако через девять лет существования этого моста, на цикле Черной Луны, данная конструкция может стать непригодной к эксплуатации – по мосту просто невозможно станет передвигаться", - сказал он.

Первый негативный цикл наступит на 13 год существования моста, а на 22-м году существования мост просто разрушится.

"Следующий негативный период начнется, когда планеты малого и большого несчастья – Плутон и Сатурн – соединятся, а это будет на 21-22-ой годы существования моста. На 22-ой год существования этот мост может окончательно разрушится, этот год станет годом вынесения вердикта этой постройке", - считает Росс.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Крымский мост стал источником новым проблем у жителей полуострова.

А также рассказывали о том, что Крымский мост может быть уничтожен американцами.