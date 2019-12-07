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Мокрый снег и резкий ветер: где в Украине ждать непогоды

STYLERЖизнь    07.12.2019 - 15:39
Мокрый снег и резкий ветер: где в Украине ждать непогоды
Погода в Украине в декабре (Фото: РБК-Украина)

Погода в некоторых областях Украины будет некомфортная

Погода в Украине в воскресенье, 8 декабря, будет преимущественно сухая, однако без осадков все же не обойдется. Так, в северных областях ожидаются дожди, а в Карпатском регионе выпадет снег. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Специалист отметила, что завтра в стране в целом сохранится приблизительно такая-же синоптическая ситуация, как сегодня.

Температура воздуха 8 декабря в дневное время в среднем по Украине будет колебаться в пределах +3... +8 градусов, ночью градусники покажут от -3 до +4 градусов.

Ожидается довольно сильный ветер, который создаст ощущение более холодной погоды.

Мокрый снег и резкий ветер: где в Украине ждать непогоды

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в воскресенье увеличится облачность, есть вероятность дождя. Температура воздуха в столице не превысит +5 градусов.

"Декабрь пока снега не дает, морозы прячет, основные погодные баталии наблюдаются на северо-западе Европы... А у нас в Украине пока - "пенсионерская" погода, спокойная, рассудительная и уважаемая", - отметила Диденко.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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