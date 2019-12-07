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Снежный дождь: синоптики рассказали, где окончательно испортится погода

STYLERЖизнь    07.12.2019 - 07:53
Снежный дождь: синоптики рассказали, где окончательно испортится погода
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных огорчит жителей нескольких регионов

Погода в Украине на выходных, 7 и 8 декабря, ожидается нестабильная и пасмурная. Некоторые области накроет дождями, которые превратятся в мокрый снег. Температура воздуха поднимется на несколько градусов, но сильный ветер не даст почувствовать потепление.

На востоке страны в субботу, 7 декабря, будет сухо, без осадков, небольшая облачность. Ночью от 0 до -2 градусов, днем ожидается +3 +5 градусов.

В южных областях будет тепло, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем потеплеет до +6 +9 градусов. В Крыму сухо, облачно. Ночью -1 +1, днем +6 +8 градусов.

На севере Украины ожидается сухая погода, без осадков. Ночью температура будет колебаться от -2 до -4 градусов, днем столбики термометров покажут +2 +4 градуса.

Западные области накроет кратковременными дождями, сухо будет только в Хмельницкой и Черновицкой областях. Ночью в регионе от -1 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +2 +5 градусов.

В центральной части страны облачно, осадки не прогнозируются. Ночью температура будет колебаться от -1 до -4 градусов, днем ожидается от +2 до +5 градусов.

В Киеве 7 декабря будет облачно, возможны прояснения. Ночная температура составит -2 -4 градуса, днем от +1 до +3 градусов, без осадков.

Снежный дождь: синоптики рассказали, где окончательно испортится погода

Карта погоды на 7 декабря

В воскресенье, 8 декабря, на востоке Украины ожидается сухая погода, без осадков. Ночью в регионе от -1 до -4 градусов, дневная температура будет колебаться в пределах +2 +5 градусов.

В южных областях облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью от -1 до +2 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов. В Крыму сухо, ночью +1 +3 градуса, днем +5 +7 градусов.

На севере страны без осадков, днем переменчивая облачность. Температура воздуха ночью составит -1 +1 градус, днем столбики термометров покажут +3 +5 градусов.

На западе немного потеплеет, но синоптики предупреждают о том, что днем пройдет дождь, а ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +3 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

В центральной части страны без осадков, ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3 +5 градусов.

В Киеве 8 декабря без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит -1 +1 градус, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

Снежный дождь: синоптики рассказали, где окончательно испортится погодаКарта погоды на 8 декабря

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