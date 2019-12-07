ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мокрий сніг та різкий вітер: де в Україні чекати на негоду

STYLERЖиття    07.12.2019 - 15:39
Мокрий сніг та різкий вітер: де в Україні чекати на негоду
Погода в Україні в грудні (Фото: РБК-Україна)

Погода в деяких областях України буде некомфортна

Погода в Україні в неділю, 8 грудня, буде переважно суха, однак без опадів все ж не обійдеться. Так, у північних областях очікуються дощі, а в Карпатському регіоні випаде сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначила, що завтра в країні загалом збережеться приблизно така ж синоптична ситуація, як сьогодні.

Температура повітря 8 грудня в денний час в середньому по Україні коливатиметься в межах +3... +8 градусів, вночі термометри покажуть від -3 до +4 градусів.

Очікується досить сильний вітер, який створить відчуття більш холодної погоди.

Мокрий сніг та різкий вітер: де в Україні чекати на негоду

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в неділю збільшиться хмарність, є ймовірність дощу. Температура повітря в столиці не перевищить +5 градусів.

"Грудень поки що снігу не дає, морози ховає, основні погодні баталії спостерігаються на північному заході Європи... А в нас в Україні поки що - "пенсіонерська" погода, спокійна, розсудлива і поважна", - зазначила Діденко.

Сніговий дощ: синоптики розповіли, де остаточно зіпсується погода Погода на Новий рік 2020: синоптики різко змінили прогноз
Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся