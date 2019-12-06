Налетит ветер и мокрый снег: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова сделает прыжок в сторону зимы

Погода в Украине на выходных, 7 и 8 декабря, может принести неприятный сюрприз для жителей западных и южных областей. Ожидается усиление ветра, небольшой дождь и мокрый снег. Синоптик Наталка Диденко рассказала на своей странице в Facebook, что погода на выходных не будет способствовать приятным прогулкам.

Она отметила, что ситуация существенно не изменится, однако некоторым областям с погодой не повезет.

"На выходных в Украине синоптическая ситуация существенно не изменится. Осадков не будет, разве что в воскресенье по Западу и Югу походит незначительная облачная влажность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет завывать с юго-запада, 5-12 м/с, то есть, немного порывистый, для прогулок обязательно закутайте шею шарфиком. Ну и шапки", - порекомендовала Наталка Диденко.

Она рассказала, что ночью во всех регионах Украины ожидается мороз, а вот днем температура воздуха будет плюсовая, местами до +10 градусов.

"Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем +1 +6 градусов, на Юге +5 +10 градусов", - отметила синоптик.

Карта погоды

В Киеве на выходных будет сухо, только в воскресенье есть вероятность осадков. Температура воздуха будет невысокой.

"В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье – вероятность небольших осадков. Ночью -1 -3 градуса, днем +2 +5 градусов", - добавила Диденко и предупредила, что в ближайшей перспективе сильных морозов не видно.

"Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно, поэтому старомодные и давно уже не актуальные шубы из натурального меха и бабушкины ковры следует проверить на предмет моли. Так как букварный мороз с красными щечками еще не скоро", - обрадовала синоптик жителей Украины.