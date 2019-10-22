Мокрий сніг і мерзенний холод: синоптики уточнили прогноз на тиждень

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні вже скоро неприємно здивує мешканців країни

Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде як і раніше залишатися теплою і сухою завдяки впливу атлантичного антициклону Majla. Про це розповіла Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Також синоптик в довгостроковому прогнозі назвала дату приходу похолодання та мокрого снігу в Україну.

Тим не менш, ще в середу, українці зможуть порадіти затяжному бабиному літу в аномальному жовтні 2019, який нам подарувала погода. Температура завтра +16... +21, але будуть тумани, які ускладнять видимість на дорогах.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу, 23 жовтня, буде туманно, дощ малоймовірний. Повітря вдень прогріється до +17... +19 тепла.

Відчутне похолодання увірветься в країну вже 28 жовтня, а 30-31 жовтня існує ймовірність мокрого снігу.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Варто відзначити, що прогноз Наталки Діденко частково підтверджують і синоптики Gismeteo, які анонсують не сніг, але холодний дощ вже з 29 жовтня. Але цей прогноз стосується лише Києва.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)