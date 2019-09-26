Мокро, но тепло: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 27 сентября (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода готовит сюрпризы для жителей нескольких областей

Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, ожидается разнообразная, однако по прогнозу синоптика Наталки Диденко, практически во всех областях существенно потеплеет. Она предупредила, что возможны небольшие локальные дожди.

Наталка Диденко сообщила, что в пятницу, 27 сентября, а также на выходных, температура воздуха поднимется до +20 градусов.

"27 сентября в Украине потеплеет. В течении дня температура воздуха составит +15 +20 градусов. На Севере еще будет свежее, +12 +17 градусов, что также не мороз", - написала синоптик и добавила, что небольшие дожди возможны в нескольких регионах.

"Дожди завтра пройдут на Западе и Юге, на Севере, может, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться. А так, в большинстве областей будет сухо", - отметила Диденко.

Карта погоды

В Киеве 27 сентября ожидается теплая погода, а на выходных придет настоящее "бабье лето".

"В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов. Дожди завтра существенные маловероятны, так, где-то, какой-то залетный. В субботу в столице – сухо и тепло, в воскресенье – мокро и тепло. Выбирайте! Погода, как видите, на все вкусы", - резюмировала синоптик.

О потеплении в ближайшие дни рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для издания "Факты".

"В выходные по всей стране возможны небольшие дожди, на западе воздух прогреется до 22-23 выше нуля. 30 сентября будет преимущественно сухо. Ночная температура ожидается 7-12 градусов, днем 15-20 выше нуля. На юге, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 23-25 градусов тепла", - сообщила метеоролог.