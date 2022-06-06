На что могут указывать "мужские" волосы у женщин: причины гирсутизма и лечение

Появление у женщин нежелательных волос "мужского" типа на разных частях тела называется термином гирсутизм, и связывают его с гормонами андрогенами. Есть ряд причин возникновения такой растительности, среди которых и генетическая предрасположенность, и определенные заболевания, которые поддаются лечению.

Как остановить рост "мужских" волос у женщин и почему они появляются - читайте в материале ниже.

Причины гирсутизма

Рост густых темных волос на лице, шее, груди, животе, пояснице, ягодицах или бедрах у женщин может быть вызван повышением уровня андрогенов, или если тело становится более чувствительным к таким гормонам.

Так, женщины естественным образом вырабатывают мужские гормоны (андрогены). Их повышенный уровень может привести к тому, что тонкие, светлые и "пушистые" волосяные фолликулы будут производить более крупные и темные "терминальные" волосы, что приводит к гирсутизму.

Как отмечают в специалисты Национальной службе здравоохранения Англии (National Health Service), наиболее частой причиной является синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Это состояние, поражающее яичники, которое также может вызывать такие симптомы, как прыщи и нерегулярные месячные.

Иногда у женщин с подозрением на СПКЯ на самом деле имеется проблема с надпочечниками, называемая "неклассическая врожденная гиперплазия надпочечников из-за дефицита 21-гидроксилазы" или NCCAH, говорится в публикации ученых Endocrine Society.

Иногда подобная "мужская волосатость" у женщин может быть вызвана генетической предрасположенностью.

В редких случаях гирсутизм могут провоцировать:

некоторые лекарства

использование анаболических стероидов

другие гормональные состояния, такие как синдром Кушинга и акромегалия

опухоль, влияющая на уровень гормонов.

Тут важно отметить, что более светлые и тонкие волосы на лице или теле обычно - не гирсутизм. У большинства женщин появляется больше волос такого типа с возрастом, особенно после наступления менопаузы.

Если волосы мужского типа у женщины вызывают чувство дискомфорта по эстетическим причинам и беспокойство, уместно прежде всего обратиться к врачу общей практики или эндокринологу, чтобы установить точный диагноз и в случае необходимости узнать способы лечения.

Способы избавиться от гирсутизма

врач может предложить диету и снижение веса, чтобы контролировать уровень гормонов

можно применять обычные домашние средства для удаления или осветления волос (бритье, эпиляция воском, выщипывание, кремы для удаления волос или обесцвечивание), то есть все сводится к косметическим процедурам

более дорогие способы - электроэпиляция или лазерное удаление волос

также можно использовать крем, отпускаемый по рецепту, для замедления роста волос на лице (крем с эфлорнитином)

как информируют в NHS, помочь контролировать уровень гормонов может помочь прием противозачаточных таблеток, если еще не наступила менопауза.

Если такие способы не помогли через 6 месяцев, а намерение расстаться с густыми волосами не на голове остается, врач общей практики может направить к специалисту для рекомендации других лекарств для контроля уровня гормонов.