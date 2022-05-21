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Могут ли овощные соки лечить рак? Объяснение врача

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Суббота 21 мая 2022 12:08
Могут ли овощные соки лечить рак? Объяснение врача Фото: врач высказалась об эффективности овощных соков и лечении онкологии (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Желая избавиться от онкологических заболеваний и в целях профилактики опасного недуга немало людей, прислушиваясь к советам и рецептам в соцсетях, берутся употреблять свежий овощной сок - конкретно из свеклы и моркови. Медицинский эксперт объяснила, эффективен ли такой напиток при лечении рака на самом деле.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Для начала стоит определить, о какой именно ситуации с раком идет речь: у человека не удалена опухоль, или уже удалена?

"Диагноз все равно остается. Кто-то после операции проходит химиотерапию относительно метастазов рака. А у кого-то после операции рака фактически уже нет, а диагноз еще есть. Это разные вещи", - обратила внимание врач Инна Туленко.

Эффективность овощных соков

Эксперт отметила, что сок из овощей никак не может убить раковые клетки, так как не обладает такими свойствами.

При этом если говорится об укреплении общего иммунитета - употребление таких соков может стать дополнительным источником натуральных витаминов и минералов.

Кому они могут навредить

Овощные соки, как правило, содержат большое количество глюкозы и мало клетчатки. Соответственно они будут агрессивно запускать желчный пузырь и поджелудочную.

Так, для страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом, особенно после химиотерапии - подобные нагрузки не нужны, и они могут только навредить, рассказала врач.

Медицинский эксперт добавила, что гораздо полезнее включать в меню целые свежие овощи и фрукты с кожурой - в таком виде благодаря высокому содержанию клетчатки они принесут больше пользы кишечнику и организму в целом.

Напомним, ранее медики назвали овощ, который защищает организм от рака и укрепляет кости - его специалисты рекомендуют употреблять ежедневно.

Добавим, перед этим диетолог рассказала, какой должна быть "антистрессовая" тарелка украинца во время войны.

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