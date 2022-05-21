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Чи можуть овочеві соки лікувати рак? Пояснення лікаря

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Субота 21 травня 2022 12:08
Чи можуть овочеві соки лікувати рак? Пояснення лікаря Фото: лікар висловилася про ефективність овочевих соків та лікування онкології (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Бажаючи позбутися онкологічних захворювань і з метою профілактики небезпечної недуги чимало людей, прислухаючись до порад щодо рецептів у соцмережах, беруться вживати свіжий овочевий сік - конкретно з буряка і моркви. Медичний експерт пояснила, чи ефективний такий напій при лікуванні раку насправді.

Про це передає "Країна здоров'я".

Для початку варто визначити, про яку саме ситуацію з раком йдеться: у людини не видалена пухлина, чи вже видалена?

"Діагноз все одно залишається. Хтось після операції проходить хіміотерапію щодо метастазів раку. А у когось після операції раку фактично вже не має, а діагноз ще є. Це різні речі", - звернула увагу лікар Інна Туленко.

Ефективність овочевих соків

Експерт зазначила, що сік з овочів ніяк не може вбити ракові клітини, позаяк не має такі властивості.

При цьому якщо йдеться про зміцнення загального імунітету - вживання таких соків може стати додатковим джерелом натуральних вітамінів і мінералів.

Кому вони можуть нашкодити

Овочеві соки, як правило, містять велику кількість глюкози та мало клітковини. Відповідно вони будуть агресивно запускати жовчний міхур і підшлункову.

Так, для страждаючих від проблем зі шлунково-кишковим трактом, особливо після хіміотерапії - подібні навантаження не потрібні, і вони можуть тільки нашкодити, розповіла лікар.

Медичний експерт додала, що набагато корисніше включати в меню цілі свіжі овочі та фрукти зі шкіркою - в такому вигляді завдяки високому вмісту клітковини вони принесуть більше користі кишечнику й організму в цілому.

Нагадаємо, раніше медики назвали овоч, який захищає організм від раку і зміцнює кістки - його фахівці рекомендують вживати щодня.

Додамо, перед цим дієтолог розповіла, якою має бути "антистресова" тарілка українця під час війни.

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