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Какой должна быть "антистрессовая" тарелка украинца во время войны

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 10:38
Какой должна быть "антистрессовая" тарелка украинца во время войны Фото: Как правильно питаться (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны очень важно правильно питаться, ведь именно в продуктах содержатся микроэлементы, способные побороть стресс.

Какие продукты должны быть в вашей тарелке, рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Какой должна быть еда на столе

Должна обладать детоксикационным эффектом. Содержать растворимую клетчатку (поглощающую продукты катаболизма, то есть распада), и нерастворимую, питающую кишечную микрофлору.

Содержать белок, который необходим для восстановления поврежденных клеток тела (а это клетки всех органов).

Быть богатой витаминами и минералами. Ибо витамины, особенно С, Е, А и группы В и минералы, особенно калий и магний, необходимы для нормального обмена веществ.

Быть богатой лецитином (восстанавливает клетки мозга и нервные волокна), холестерин.

Должна содержать пребиотики, то есть продукты, питающие полезную микрофлору, которая, в свою очередь, производит вещества, хорошо влияющие на работу мозга. Прекрасным пре- и пробиотиком является квашеная капуста. Поэтому добавить столовую ложку капусты на тарелочку - значит добавить здоровье.

Должна быть антиоксидантной. Все природные цвета (ягоды, зеленые листья) богаты противовоспалительными веществами. Поэтому не забывайте о них.

Какой должна быть &quot;антистрессовая&quot; тарелка украинца во время войны

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