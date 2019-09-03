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Я не могу разрывать отношения: Ломаченко сделал неожиданное заявление о России

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 16:47
Я не могу разрывать отношения: Ломаченко сделал неожиданное заявление о России
Василий Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Василий Ломаченко нарвался на жесткую критику за слова о дружбе с россиянами

Василий Ломаченко, украинский боксер, обладатель трех титулов чемпиона мира в легком весе, неожиданно соообщил, что не готов разорвать отношения с друзьями в России. Об этом он рассказал в интервью для российского издания BBC.

Он отметил, что поддерживает дружбу с российскими спортсменами, несмотря на напряженную политическую ситуацию и считает, что нужно отделять спорт от политики. Также украинский боксер признался, что у него есть друзья в РФ.

"Вы знаете, у меня есть друзья из России. Я дружил с ними с детства. Мы с ними соревновались еще, будучи юниорами, росли вместе, много раз были на различных сборах и турнирах", - сказал спортсмен и объяснил, что не готов с ними разорвать отношения.

"Ну а от того, что у нас есть какая-то политическая напряженность между Россией и Украиной. Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху. Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это. Хочу всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу, и чтобы бокс объединил нас", - сказал Ломаченко.

Ломаченко высказалася о дружбе с Россией (YouTube/ВВС)

На слова Василия Ломаченко отреагировал известный активист Сергей Стерненко. Он раскритиковал позицию боксера на своей странице в Twitter.

"Ломаченко – ватный идиот. Война, видите ли, его не касается. Это все "дележка наверху" и "какая-то политическая ситуация". Все бы ничего, но у него масса поклонников и последователей, которые теперь тоже будут говорит на про "Адин народ. Манкурт. Безжалостный и тупой", - написал активист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Василий Ломаченко довел россиян до истерики.

А также рассказывали о том, что известный украинский боксер рассказал, когда готов завершить свою карьеру.

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