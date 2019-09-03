Я не можу розривати відносини: Ломаченко зробив несподівану заяву про Росію

Василь Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Василь Ломаченко наразився на жорстку критику за слова про дружбу з росіянами

Василь Ломаченко, український боксер, володар трьох титулів чемпіона світу в легкій вазі, несподівано повідомив, що не готовий розірвати стосунки з друзями в Росії. Про це він розповів в інтерв'ю для російського видання BBC.

Він зазначив, що підтримує дружбу з російськими спортсменами, незважаючи на напружену політичну ситуацію і вважає, що потрібно відокремлювати спорт від політики. Також український боксер зізнався, що у нього є друзі в РФ.

"Ви знаєте, у мене є друзі з Росії. Я дружив з ними з дитинства. Ми з ними змагалися ще, будучи юніорами, росли разом, багато разів були на різних зборах і турнірах", - сказав спортсмен і пояснив, що не готовий з ними розірвати відносини.

"Ну а від того, що у нас є якась політична напруженість між Росією і Україною. Я не можу розривати стосунки з друзями через поділ нагорі. Але, по правді кажучи, це не моя справа. Я не хочу влазити в це. Хочу всім побажати, щоб у кожного була своя думка з цього приводу, і щоб бокс об'єднав нас", - сказав Ломаченко.

Ломаченко высказалася про дружбу з Росією (YouTube/ВПС)

На слова Василя Ломаченка відреагував відомий активіст Сергій Стерненко. Він розкритикував позицію боксера на своїй сторінці в Twitter.

"Ломаченко – ватний ідіот. Війна, бачите, його не стосується. Це все "дельожка нагорі" і "якась політична ситуація". Все б нічого, але у нього безліч шанувальників і послідовників, котрі тепер теж будуть говорить про "Адін народ. Манкурт. Безжалісний і тупий", - написав активіст.

Ломаченко – ватний ідіот. Війна, бачте, його не стосується. То все "дельожка нагорі" і "якась політтічєская напряжонная сітуация".



Все б нічого, але у нього є маса прихильників та послідовників, котрі тепер теж будуть казати нам про "адін народ".



Манкурт. Безжальний і тупий. pic.twitter.com/qQREeUg9wz — Сергій Стерненко (@sternenko) 3 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Василь Ломаченко довів росіян до істерики.

А також розповідали про те, що відомий український боксер розповів, коли готовий завершити свою кар'єру.