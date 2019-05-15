Ломаченко может завершить карьеру: названа причина

Василий Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Ломаченко готов завершить карьеру боксера в 32 года

Василий Ломаченко может завершить боксерскую карьеру в 2020 году, если оформит звание абсолютного чемпиона мира и объединит титулы WBO, WBC и WBA.

При этом сам украинский чемпион говорит, что у него есть цель в боксе, которую он может достичь за год, за два, а может и через 4-5.

"Мы, боксеры, делаем свое дело на ринге, от нас практически ничего не зависит. Это промоутеры, менеджеры, они решают, когда и с кем боксировать. Если бы я мог выбирать и боксировать с кем я хочу, то я бы уже давно был абсолютным чемпионом мира, завязал бы с боксом и отдыхал бы", - цитирует 31-летнего боксера издание XSPORT.

Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

По словам боксера, он готов уйти на пенсию в 32-33 года.

"Я с пяти лет в перчатках. Не то, чтобы устал, но всегда что-то заканчивается. У меня есть цель в боксе, мне интересно соревноваться с чемпионами. С кем дальше боксировать, если ты стал абсолютным чемпионом мира?" - пояснил он.

Вместе с тем, сообщает "24 Канал", промоутер Ломаченко Боб Арум обнародовал амбициозные планы относительно будущего украинского спортсмена и заверил, что в случае победы над Люком Кембелом 31 августа в Лондоне, украинец будет иметь все шансы вступить в переговоры с чемпионом IBF в легком весе.

Если Ломаченко победит обладателя пояса IBF и станет абсолютным чемпионом мира, то возможно уже в 32 года на пике славы украинский чемпион уйдет на спортивную пенсию.

Василий Ломаченко может завершить карьеру в 2020 году

Напомним, недавно россиянина, который хотел драться с Ломаченко, жестко поставили на место.