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Могли спасать одного: появилось предположение гибели четырех человек в колодце под Одессой

Новина українською → Одесса, Понедельник 26 апреля 2021 16:26
Могли спасать одного: появилось предположение гибели четырех человек в колодце под Одессой Фото: под Одессой обнаружили четыре трупа в колодце (od.npu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Под Одессой в Белгород-Днестровском районе обнаружили четыре трупа в колодце - троих мужчин и одной женщины. Оказалось, что двое из них - это семейная пара. Есть предположение, что один из компании мог упасть в воду, остальные же попытались ему помочь, но тоже провалились в колодец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тела погибших людей нашел местный пастух, который вывел скот на пастбище и потом увидел в заброшенном колодце куртку. Он сразу же вызвал сотрудников полиции.

Могли спасать одного: появилось предположение гибели четырех человек в колодце под Одессой

Под Одессой обнаружили четыре трупа в колодце (фото: od.npu.gov.ua)

На место инцидента приехали также и спасатели. Они откачали воду из колодца и вытащили т ела погибших. Все они местные жители, самому младшему - 23 года, а самому старшему - 35.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Поэтому полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Экспертиза также должна показать, находились ли погибшие в нетрезвом состоянии. Пока неясно как все четверо упали в колодец, и не помог ли кто-то им в этом. Стоит отметить, что колодец никак не огорожен и у него покатые края.

Под Одессой в колодце нашли тела четырех людей (видео: YouTube)

Напомним, убийца 7-летней Маши Борисовой повесился в камере СИЗО. При этом мужчина оставил предсмертную записку.

Мы также писали о том, что в Днепре женщина покончила с собой из-за того, что не выдержала разлуки с ребенком.

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