Могли спасать одного: появилось предположение гибели четырех человек в колодце под Одессой

Под Одессой в Белгород-Днестровском районе обнаружили четыре трупа в колодце - троих мужчин и одной женщины. Оказалось, что двое из них - это семейная пара. Есть предположение, что один из компании мог упасть в воду, остальные же попытались ему помочь, но тоже провалились в колодец.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Тела погибших людей нашел местный пастух, который вывел скот на пастбище и потом увидел в заброшенном колодце куртку. Он сразу же вызвал сотрудников полиции.

Под Одессой обнаружили четыре трупа в колодце (фото: od.npu.gov.ua)

На место инцидента приехали также и спасатели. Они откачали воду из колодца и вытащили т ела погибших. Все они местные жители, самому младшему - 23 года, а самому старшему - 35.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Поэтому полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Экспертиза также должна показать, находились ли погибшие в нетрезвом состоянии. Пока неясно как все четверо упали в колодец, и не помог ли кто-то им в этом. Стоит отметить, что колодец никак не огорожен и у него покатые края.

Под Одессой в колодце нашли тела четырех людей (видео: YouTube)