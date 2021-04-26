Могли рятувати одного: з'явилося припущення загибелі чотирьох людей у колодязі під Одесою

Під Одесою в Білгород-Дністровському районі виявили чотири трупи у колодязі - трьох чоловіків і однієї жінки. Виявилося, що двоє з них - це сімейна пара. Є припущення, що один з компанії міг впасти у воду, інші ж спробували йому допомогти, але теж провалилися в колодязь.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Тіла загиблих людей знайшов місцевий пастух, який вивів худобу на пасовище і потім побачив у покинутому колодязі куртку. Він відразу ж викликав співробітників поліції.

Під Одесою виявили чотири трупи в колодязі (фото: od.npu.gov.ua)

На місце інциденту приїхали також і рятувальники. Вони відкачали воду з колодязя і витягли тіл загиблих. Всі вони місцеві жителі, наймолодшому - 23 роки, а найстаршому - 35.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті немає. Тому поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Експертиза також повинна показати, чи перебували загиблі в нетверезому стані. Поки неясно як всі четверо впали в колодязь, і чи не допоміг хтось їм у цьому. Варто зазначити, що колодязь ніяк не обгороджений і у нього похилі краї.

Під Одесою в колодязі знайшли тіла чотирьох людей (відео: YouTube)