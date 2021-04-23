Убийца 7-летней Маши Борисовой повесился в камере СИЗО: оставил записку

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое 62-летний Николай совершил самоубийство в следственном изоляторе Херсона. Мужчина, которого удерживали в "боксе" СИЗО только с одним соседом, повесился.

Об этом 23 апреля передает издание " Новый день ".

Информацию о суициде арестанта подтверждают также другие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка нашли в петле сегодня.

Предварительно известно, что Николай дождался, пока сокамерник уснет, порвал постельное белье, смастерил из него веревку. Затем привязал ее к оконной решетки, и полез в петлю.

Мужчину без признаков жизни в петле под окном заметил сосед, когда проснулся - он позвал инспектора, но Николай уже был мертв.

Также стало известно, что подозреваемый в зверском убийстве девочки оставил предсмертную записку. Ее забрала следственно-оперативная группа из Херсонского отдела Национальной полиции, сотрудники которого осматривали камеру.

Содержание документа пока не разглашается. По неофициальной информации, в записке мужчина просил прощения у своей дочери, и настаивал на своей невиновности.

Отметим, что мужчина, уже ранее имевший судимости, после гибели 7-летней Борисовой перед своим задержанием в селе Счастливое уже пытался совершить самоубийство. Так, мужчина перерезал вены на руках, но его спасли полицейские и медики.

В личном деле арестованного в СИЗО Херсона фигурировала пометка, что Николай имеет склонность к суициду.

Утверждается, что в камере он до последнего момента вел себя спокойно: не нарушал режим, не отказывался от еды, с 58-летним сокамерником не конфликтовал.