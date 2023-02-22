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Могли просто загинути: під Києвом до зоорятувальників евакуювали двох левів (фото)

Фото: постраждалих левів доставили до Центру порятунку диких тварин (facebook.com/wildanimals.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом до Центру порятунку диких тварин, що розташований у Борисполі, евакуювали двох левів із проблемами зі здоров'ям через неправильне харчування. Грізні хижаки постраждали внаслідок утримання в неналежних умовах.

Про це передали зоорятувальники на Facebook-сторінці Центру.

Леви - самець і самка - нині отримують необхідну допомогу.

Зазначається, що стан левиці оцінюється як украй важкий, і вона не стає на лапи.

"Ситуація ускладнена важким психологічним станом левиці, адже лев забрав контроль над усією територією. Він тіснив самку, яка врешті перестала ходити та постійно лежала, отримавши психологічних хвороб на додачу з пролежнями", - розповіли в організації.

Також було опубліковано фото евакуації постраждалих левів із ранами на тілі.

Лева та левицю евакуювали до Центру порятунку диких тварин у Броварах (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Тваринам необхідний догляд, ветеринарне обстеження, збалансоване харчування та лікування, наголошують у Центрі, закликаючи небайдужих українців долучатися до допомоги, оскільки "кожен донат є важливим і може допомогти врятувати життя".

"Леви потребують нашої допомоги, адже до такого стану їх довело утримання в неналежних умовах та байдужість, без порятунку вони просто загинуть", - кажуть зоозахисники.

На тілі левиці з'явилися пролежні (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

У публікації не уточнюється, де саме до цього знаходилися тварини та хто їхній власник.

Зараз у Центрі порятунку на лікуванні чи реабілітації є 8 дорослих левів, 3 левенята, леопард та 2 тигри.

Раніше повідомлялося, що минулої осені під Лиманом врятували контуженого ведмедя у жахливому стані - клишоногий дивом вижив в окупації.

Нагадаємо, минулої зими ми писали про лева на Прикарпатті, який тероризував мешканців села, втікаючи від господаря.

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