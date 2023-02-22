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Могли просто погибнуть: под Киевом к зооспасателям эвакуировали двух львов (фото)

Фото: пострадавших львов доставили в Центр спасения диких животных (facebook.com/wildanimals.ua)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в Центр спасения диких животных, расположенный в Борисполе, эвакуировали двух львов с проблемами со здоровьем из-за неправильного питания. Грозные хищники пострадали в результате содержания в ненадлежащих условиях.

Об этом передали зооспасатели на Facebook-странице Центра.

Львы - самец и самка - в настоящее время получают необходимую помощь.

Отмечается, что состояние львицы оценивается как крайне тяжелое, и она не становится на лапы.

"Ситуация осложнена тяжелым психологическим состоянием львицы, ведь лев взял контроль над всей территорией. Он теснил самку, которая наконец перестала ходить и постоянно лежала, получив психологические болезни в придачу с пролежнями", - рассказали в организации.

Также были опубликованы фото эвакуации пострадавших львов с ранами на теле.

Льва и львицу эвакуировали в Центр спасения диких животных в Броварах (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Животным необходим уход, ветеринарное обследование, сбалансированное питание и лечение, подчеркивают в Центре, призывая неравнодушных украинцев приобщаться к помощи, так как "каждый донат важен и может помочь спасти жизнь".

"Львы нуждаются в нашей помощи, ведь до такого состояния их довело содержание в ненадлежащих условиях и безразличие, без спасения они просто погибнут", - говорят зоозащитники.

На теле львицы появились пролежни (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

В публикации не уточняется, где именно до этого находились животные и кто их владелец.

Сейчас в Центре спасения на лечении или реабилитации есть 8 взрослых львов, 3 львенка, леопард и 2 тигра.

Ранее сообщалось, что прошлой осенью под Лиманом спасли контуженого медведя в ужасном состоянии - косолапый чудом выжил в оккупации.

Напомним, минувшей зимой мы писали о льве на Прикарпатье, который терроризировал жителей села, сбегая от хозяина.

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