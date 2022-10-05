Під Лиманом врятували контуженого ведмедя у жахливому стані: дивом вижив в окупації (фото)

Після того, як українські військові в ході контратаки вигнали російських окупантів з Лимана та околиць, звільнивши низку населених пунктів, у місцевому приватному зоопарку у вольєрі було виявлено ведмедя. Клишоногий вижив, але сильно постраждав від інтервентів.

Про це 5 жовтня передали до зоозахисної організації UAnimals на сторінці у Facebook .

"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим", - йдеться у публікації.

Волохатий гроза лісів був у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будівлю, де знаходився звір - за 3 метри від його вольєра було все зруйновано.

Контуженого ведмедя знайшли у приватному зоопарку біля звільненого Лимана (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Волонтери взяли ведмедя під опіку, і зараз команда зоозахисників вирушила разом із бідолахою до "Центру порятунку диких тварин", де клишоногого пацієнта лікуватимуть і нададуть необхідну допомогу.

"А вже потім, коли його стан покращиться, звір поїде на реабілітацію до “Парку хижаків "Арден", що на Хмельниччині", - розповіли в організації.

Зоозахисники висловили надію, що лікування ведмедя буде вдалим і незабаром він одужає.

Постраждалого ведмедя, який пережив окупацію, вилікують ветеринари (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Як допомога тваринам, які постраждали від війни

Волонтери закликають небайдужих українців долучитися до надання допомоги звірам, які теж сильно страждають від атак військ РФ, та приєднатися до онлайн-маршу за тварин: https://www.animalmarch.org/

Ведмідь мало не став черговою жертвою обстрілів - російський снаряд потрапив у будівлю за 3 метри від його вольєра (фото: facebook.com/UAnimals.official)