Під Лиманом врятували контуженого ведмедя у жахливому стані: дивом вижив в окупації (фото)
Після того, як українські військові в ході контратаки вигнали російських окупантів з Лимана та околиць, звільнивши низку населених пунктів, у місцевому приватному зоопарку у вольєрі було виявлено ведмедя. Клишоногий вижив, але сильно постраждав від інтервентів.
Про це 5 жовтня передали до зоозахисної організації UAnimals на сторінці у Facebook.
"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим", - йдеться у публікації.
Волохатий гроза лісів був у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будівлю, де знаходився звір - за 3 метри від його вольєра було все зруйновано.
Контуженого ведмедя знайшли у приватному зоопарку біля звільненого Лимана (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Волонтери взяли ведмедя під опіку, і зараз команда зоозахисників вирушила разом із бідолахою до "Центру порятунку диких тварин", де клишоногого пацієнта лікуватимуть і нададуть необхідну допомогу.
"А вже потім, коли його стан покращиться, звір поїде на реабілітацію до “Парку хижаків "Арден", що на Хмельниччині", - розповіли в організації.
Зоозахисники висловили надію, що лікування ведмедя буде вдалим і незабаром він одужає.
Постраждалого ведмедя, який пережив окупацію, вилікують ветеринари (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Як допомога тваринам, які постраждали від війни
Волонтери закликають небайдужих українців долучитися до надання допомоги звірам, які теж сильно страждають від атак військ РФ, та приєднатися до онлайн-маршу за тварин: https://www.animalmarch.org/
Ведмідь мало не став черговою жертвою обстрілів - російський снаряд потрапив у будівлю за 3 метри від його вольєра (фото: facebook.com/UAnimals.official)
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