Могла быть предрасположенность к раку: от чего умерли родственники Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, известная актриса, которая на данный момент находится в реанимации из-за осложнений онкологического заболевания, могла получить болезнь в "наследство", так как два члена ее семьи скончались скорее всего от рака.

Отец Анастасии Заворотнюк умер в октябре 2014 года в возрасте 69 лет и официальной причиной назвали "продолжительную болезнь". Более точных данных на тот момент семья Заворотнюк сообщить не пожелала. Трагедия сильно отразилась на актрисе, и она пережила уход отца, который всегда ее поддерживал и помогал в творческой карьере, очень тяжело.

Анастасия Заворотнюк с братом и родителями

А через четыре года, в начале 2018, Анастасия Заворотнюк потеряла еще одного близкого человека – старшего брата Святослава. Они были очень близки, и артистка шутила, что возможно именно брату она должна быть благодарной за появление на свет, так как он просил у родителей сестричку. Святославу на момент гибели было всего 52 года.

Официальной причиной смерти медики назвали перитонит. Однако, что могло вызвать серьезное воспаление брюшины – не указывалось. Как и в случае с отцом – семья Заворотнюк предпочла не распространяться о подробностях.

Как утверждают российские СМИ, болезни родственников Заворотнюк также были связаны с онкологией и вполне вероятно, актриса имела предрасположение к этому заболеванию.