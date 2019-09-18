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За фото Заворотнюк в больнице пообещали космическую сумму: все подробности

STYLERПерсоны    18.09.2019 - 15:23
За фото Заворотнюк в больнице пообещали космическую сумму: все подробности
Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в частной московской клинике

Анастасия Заворотнюк, которая по утверждению российских СМИ больна раком последней стадии, находится в одной из частных клиник Москвы и к ней приставлена круглосуточная охрана. Однако журналисты некоторых "желтых" СМИ пытаются подкупить персонал больницы, чтобы медики сделали фото больной "прекрасной няни". За снимок Анастасии телеканалы и таблоиды обещают один миллион рублей.

"Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как располнела она, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности", —пишет одно из российских изданий.

Также сделать снимок обреченной Заворотнюк предлагают и родственникам звезды, также их приглашают в студию, чтобы они озвучили на камеры страшный диагноз актрисы. За явку им предлагают три миллиона рублей.

За фото Заворотнюк в больнице пообещали космическую сумму: все подробностиФото: Анастасия Заворотнюк (rostves.info)

Российские СМИ предполагают, что персонал клиники не устоит перед соблазном заработать легкие деньги и сделает фото.

"Очень велик риск того, что кто-то из медицинского персонала может не побояться бога и "слить" в прессу так волнующие всех кадры", — пишут в прессе РФ.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга – глиобластомой. В больнице с артисткой находится вся ее семья, хотя официально сама Анастасия не делала никаких заявлений.

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