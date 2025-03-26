Могилевська зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого коханого

Вона опублікувала в блозі відео, в якому порушила різні питання щодо стосунків. Одне з них стосувалося спільного проживання та офіційного шлюбу.

На її думку, якщо це рішення двох - це нормально, але якщо один із партнерів просто уникає офіційно узаконити стосунки, то тут уже є проблема довіри. Крім того, вона навела свій приклад.

"Ми теж через війну вирішили не витрачати гроші на весілля, і ми не одружені. Але якщо це через те, що хтось із партнерів не хоче цього робити, то це значить, що немає довіри і справжнього кохання", - підкреслила вона.



Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також співачка відповіла на запитання, чи були зради в її житті.

"Це індивідуально. Я обирала партнерів, які цього не роблять ні в якому разі. І це повна х*рня, якщо їм хочеться. Але потрібно дивитися. Я знаю, класні сім'ї, які після цього жили ще 20 років", - зазначила Могилевська.

Що відомо про особисте життя Наталії Могилевської

Співачка була заміжня двічі. Першим чоловіком співачки був бізнесмен Дмитро Чалий, з яким вона прожила в шлюбі лише рік (з 2004 по 2005). Через рік після розлучення артистка вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна - з ним знаменитість прожила до 2011 року.

Потім про її особисте життя довгий час не було нічого відомо. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у неї зав'язався новий роман.

Про обранця Могилевської практично нічого не відомо - його звуть Валентин, він не публічна особа. З відомою артисткою він був знайомий давно, проте стосунки зав'язалися після того, як допоміг евакуювати сестру Наталії. Також він підтримував її під час концертів у прифронтових містах.

Пара практично одразу почала жити разом, ба більше - удочерила двох дівчаток-сестер: Софію та Мішель.

Співачка ретельно приховує обличчя дітей і свого цивільного чоловіка від громадськості.



Наталя Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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