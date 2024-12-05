49-річна Могилевська показалася з синім волоссям. Такою її ще ніхто не бачив (відео)
Українська співачка Наталія Могилевська здивувала фанів. Зірка приміряла дуже сміливий образ й показалася з яскравим макіяжем та синім волоссям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Могилевської.
Так, співачка записала відео з зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. Він відомий як автор дуже сміливих образів й макіяжів. І для Могилевської він підібрав яскравий мейкап.
На початку Могилевська з'явилася у кадрі без макіяжу. 49-річна співачка може похизуватися гарною шкірою.
Могилевська без макіяжу (скріншот)
А потім співачка позувала з "мейком". Андрюшин зробив їй акцент на очі та підкреслив їх зеленими, червоними та жовтими тінями.
Але головна "родзинка" - перука. Мало хто міг уявити Могилевську з синім волоссям. І нині ж можна сказати, що співачка має незвичайний та дуже оригінальний вигляд з такою шевелюрою.
Могилевська та Андрюшин (скріншот)
До такого образу співачка підібрала синю сукню з глибоким декольте. Помітно, що Могилевській сподобався сміливий експеримент, адже в кадрі вона має впевнений вигляд.
Як реагує мережа
Відео зі співачкою приголомшило юзерів. У коментарях вони "засипали" Могилевську компліментами й написали:
- "Наче дві різні людини. Просто магія"
- "Справжня красуня! Що без макіяжу, що з макіяжем"
- "Прикольно вийшло! Дуже креативненько"
- "Наталочка, наша красуня!"
- "Казково, магічно! Дуже яскраво! Супер!".
Нагадаємо, раніше Могилевську довели до сліз її названі донечки.
Окрім цього, нещодавно Віра Брежнєва похизувалася стрункими ногами.