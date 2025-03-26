Могилевская призналась, почему до сих пор не вышла замуж за своего возлюбленного

Она опубликовала в блоге видео, в котором подняла разные вопросы относительно отношений. Один из них касался совместного проживания и официального брака.

По ее мнению, если это решение двоих - это нормально, но если один из партнеров просто избегает официально узаконить отношения, то здесь уже есть проблема доверия. Кроме того, она привела свой пример.

"Мы тоже из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу, и мы не женаты. Но! Если это из-за того, что кто-то из партнеров не хочет этого делать, то это значит, что нет доверия и настоящей любви", - подчеркнула она.



Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также певица ответила на вопрос, были ли измены в ее жизни.

"Это индивидуально. Я выбирала партнеров, которые этого не делают ни в каком случае. И это полная х*рня, если им хочется. Но нужно смотреть. Я знаю, классные семьи, которые после этого жили еще 20 лет", - отметила Могилевская.

Что известно про личную жизнь Натальи Могилевской

Певица была замужем дважды. Первым мужем певицы был бизнесмен Дмитрий Чалый, с которым она прожила в браке всего год (с 2004 по 2005). Спустя год после развода артистка вышла замуж за бизнесмена Егора Долинина - с ним знаменитость прожила до 2011 года.

Затем о ее личной жизни долгое время не было ничего известно. После начале полномасштабного вторжения РФ у нее завязался новый роман.

О избраннике Могилевской практически ничего не известно - его зовут Валентин, он не публичная личность. С известной артисткой он был знаком давно, однако отношения завязались после того, как помог эвакуировать сестру Натальи. Также он поддерживал ее во время концертов в прифронтовых городах.

Пара практически сразу стала жить вместе, более того удочерила двоих девочек-сестер: Софию и Мишель.

Певица тщательно скрывает лица детей и своего гражданского мужа от общественности.



Наталья Могилевская с дочками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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